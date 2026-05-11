Calvizie e innovazione | la Società italiana di tricologia celebra 30 anni con il congresso mondiale a Roma

A Roma, dal 21 al 24 maggio, si svolgerà il 48° Congresso Internazionale della Società Italiana di Tricologia presso l’Hotel Precise House Mantegna. L’evento, che celebra i 30 anni di attività della società, riunirà esperti e professionisti provenienti da diversi paesi per discutere di calvizie e di nuove tecnologie nel settore. Il congresso si concentra sull’innovazione e sulle ultime ricerche nel campo della cura dei capelli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si terrà a Roma, dal 21 al 24 maggio, presso l’Hotel Precise House Mantegna, il 48° Congresso Internazionale della Società Italiana di Tricologia (S.I.Tri), che quest’anno festeggia il suo 30° anniversario. La rassegna osserverà i seguenti orari: giovedì 21 maggio 14:00–18:30, venerdì 22 maggio 7:30–17:30, sabato 23 maggio 7:30–18:30. Il 24 maggio si terrà un workshop di live surgery presso la Clinica Villa Salaria a Roma. Un traguardo di rilievo, come sottolinea il presidente, prof. Marco Toscani, «un’occasione di confronto e aggiornamento sulle innumerevoli innovazioni nella cura della calvizie». Il congresso vedrà la partecipazione di esperti e ricercatori da tutto il mondo, con la collaborazione della International Society of Hair Restoration Surgery (IS.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, al via il 7° Congresso della Società Italiana di RinologiaUn appuntamento che riunirà nella Capitale i massimi esperti italiani e internazionali per fare il punto su rinosinusite, poliposi nasale e disturbi... Subsonica, 30 anni di musica elettronica italiana: Torino celebra la band con quattro concerti specialiLa città si prepara a quattro serate evento alle OGR: la storica band torinese festeggia tre decenni di carriera con “Cieli su Torino 96-26” Gli... Si parla di: Higuain cosa fa oggi? I problemi con la compagna, il patrimonio da 16 milioni di euro e la tragedia in famiglia; La tricologia mondiale si riunisce a Roma: la S.I.Tri. celebra 30 anni di attività. La società SSI di Ilya è ancora attiva? Sono passati 2 anni senza alcun prodotto. reddit ARIOLA VIGNE E VINI S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com