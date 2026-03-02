Roma al via il 7° Congresso della Società Italiana di Rinologia

Roma ospita il 7° Congresso della Società Italiana di Rinologia, che si tiene dal 7 al 9 marzo. L’evento riunisce medici e ricercatori provenienti da diverse nazioni per discutere di innovazioni e tecniche nel campo della rinologia. Durante le sessioni saranno presentate relazioni su nuove procedure e studi clinici, con interventi di esperti italiani e stranieri. Il congresso si svolge presso il centro congressi della capitale.

Un appuntamento che riunirà nella Capitale i massimi esperti italiani e internazionali per fare il punto su rinosinusite, poliposi nasale e disturbi ostruttivi respiratori del sonno A presiedere e coordinare i lavori sarà il Dottor Andrea Marzetti, figura di riferimento nel panorama rinologico italiano, che guiderà una faculty composta da esperti di rilievo nazionale e internazionale. La formula congiunta del congresso permetterà un'integrazione con i lavori dell'International Symposium, presieduto dal prof. Gianluca Bellocchi, favorendo un confronto multidisciplinare e un dialogo scientifico di respiro internazionale. Al centro del programma scientifico, le più recenti evidenze su rinosinusite e poliposi nasale, con focus su innovazione terapeutica, medicina di precisione, tecniche chirurgiche avanzate e gestione integrata del paziente.