A trent’anni dalla nascita della musica elettronica italiana, Torino organizza quattro concerti speciali dedicati alla band che ha contribuito a definire il genere. La città, nota per il suo rapporto con questa musica dagli anni Novanta, ospiterà gli eventi in location che hanno fatto storia nel panorama musicale locale. La celebrazione coinvolge un pubblico di appassionati e rappresenta un momento di ricordo e riconoscimento per la scena torinese.

La città si prepara a quattro serate evento alle OGR: la storica band torinese festeggia tre decenni di carriera con “Cieli su Torino 96-26” Gli appassionati del genere dicono spesso che Torino ha sempre avuto un legame speciale con la musica elettronica, ma non è un caso! Già dalla fine degli anni Novanta la città è diventata uno dei punti di riferimento per questo genere in Italia: club che hanno fatto storia, festival capaci di attirare artisti da tutta Europa e una scena musicale che ha sempre amato mescolare linguaggi diversi: elettronica, rock e numerose sperimentazioni. In questo panorama c’è un nome che più di altri è rimasto impresso nella memoria di intere generazioni: Subsonica. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Subsonica, 30 anni di musica elettronica italiana: Torino celebra la band con quattro concerti speciali

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