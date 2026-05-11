Cali il silenzio le riprese di ‘A Quiet Place III’ sono cominciate!
Le riprese di ‘A Quiet Place III’ sono iniziate, segnando il ritorno della saga horror che ha riscosso successo negli ultimi anni. Il film continuerà a seguire le vicende di un mondo in cui il silenzio è fondamentale per sopravvivere. La produzione è partita in una località non specificata, e il set è stato allestito secondo le modalità tipiche del genere. Nessun dettaglio sulla data di uscita è stato comunicato finora.
Il thriller horror A Quiet Place, che ha dato vita ad una saga da brividi negli anni, sta per inanellare il suo prossimo capitolo. La regola è sempre la stessa: restare in silenzio. E dunque, che tutti tacciano. a New York sono cominciate ufficialmente le riprese del terzo capitolo scritto e diretto da John Krasinski. Scopriamo i dettagli del progetto artistico. Nella città che non dorme mai. Sono iniziate le riprese del terzo capitolo della saga di A Quiet Place nella città che non dorme mai. John Krasinski, che torna come sceneggiatore, regista e produttore di A Quiet Place Part III, in uscita il 30 luglio 2027, ha annunciato l’inizio delle riprese sabato su Instagram, condividendo una foto del ciak davanti all’Arco e al Colonnato del Ponte di Manhattan a Chinatown, New York.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
A quiet place 3: (2026) official trailer 1m views
Notizie correlate
Silenzio in città: John Krasinski annuncia l’inizio delle riprese di A Quiet Place Part III a New YorkJohn Krasinski ha ufficialmente annunciato l’inizio della produzione di A Quiet Place Part III, il terzo atteso capitolo della celebre saga...
A Quiet Place Part 3: al via le riprese, il primo sguardo al set ci riporta in una nota locationJohn Krasinski ha confermato l'inizio delle riprese del terzo capitolo con una foto dal set che rivela il ritorno della saga horror là dove tutto ha...