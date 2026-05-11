Cali il silenzio le riprese di ‘A Quiet Place III’ sono cominciate!

Le riprese di ‘A Quiet Place III’ sono iniziate, segnando il ritorno della saga horror che ha riscosso successo negli ultimi anni. Il film continuerà a seguire le vicende di un mondo in cui il silenzio è fondamentale per sopravvivere. La produzione è partita in una località non specificata, e il set è stato allestito secondo le modalità tipiche del genere. Nessun dettaglio sulla data di uscita è stato comunicato finora.

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