Silenzio in città | John Krasinski annuncia l’inizio delle riprese di A Quiet Place Part III a New York

Nella città sono iniziate le riprese di A Quiet Place Part III, il terzo film della serie horror-fantascientifica. L’annuncio è stato dato da John Krasinski, che ha comunicato ufficialmente l’avvio della produzione. La notizia arriva in un momento di grande attenzione per il franchise, che ha riscosso successo con i capitoli precedenti. La nuova pellicola si svolgerà in diverse location, tra cui New York.

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John Krasinski ha ufficialmente annunciato l’inizio della produzione di A Quiet Place Part III, il terzo atteso capitolo della celebre saga horror-fantascientifica. Il film, la cui uscita nelle sale è prevista per il 30 luglio 2027, vedrà il ritorno dei volti storici del franchise. Emily Blunt riprenderà il ruolo di Evelyn Abbott, affiancata dai giovani Millicent Simmonds e Noah Jupe. La continuità narrativa sarà garantita anche dal ritorno di Cillian Murphy nei panni di Emmett, introdotto nel secondo capitolo, mentre il cast si arricchirà di nuovi ingressi di peso come Jack O’Connell, Jason Clarke e Katy O’Brian, proprio come confermato nel nostro precedente aggiornamento.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Silenzio in città: John Krasinski annuncia l’inizio delle riprese di A Quiet Place Part III a New York ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Quiet Place Parte III: John Krasinski annuncia i ritorni nel cast stellare dell'atteso sequelIl creatore e regista del franchise ha condiviso sui social media un post per aggiornare i fan sulla produzione del terzo capitolo della storia. A Quiet Place: John Krasinski torna alla regia del nuovo film della sagaSe la parole d’ordine della saga è fare silenzio, stavolta l’impresa è pressocché impossibile.