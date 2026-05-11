Calendario Serie A ufficializzati gli orari del 37° turno | gli anticipi e i posticipi

È stato pubblicato il programma ufficiale del 37° turno di Serie A, con gli orari degli anticipi e dei posticipi. Sono stati comunicati i dettagli delle partite che si disputeranno nelle giornate di fine campionato, indicando le date e gli orari in cui si svolgeranno le diverse sfide. La giornata vedrà diverse partite, alcune spostate in anticipo o posticipate rispetto alla programmazione iniziale.

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