Serie A decisi gli anticipi e i posticipi | ecco tutti gli orari dalla 32esima alla 34esima giornata

La Lega Serie A ha comunicato gli orari ufficiali delle partite anticipate e posticipate dalla 32ª alla 34ª giornata di campionato. Sono stati definiti i turni in cui si giocheranno le partite, con dettagli sui giorni e gli orari. La programmazione riguarda tutte le squadre coinvolte in questa fase del campionato, includendo le date stabilite per ogni match.

La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione degli anticipi e dei posticipi di campionato dalla 32esima alla 34esima giornata. 32esima giornata di serie A: gli orari. Roma-Pisa venerdì 104 h. 20.45. Cagliari-Cremonese sabato 114 h. 15. Torino-Verona sabato 114 h. 15. Milan-Udinese sabato 114 h. 18. Atalanta-Juventus sabato 114 h. 20.45. Genoa-Sassuolo domenica 124 h. 12.30. Parma-Napoli domenica 124 h. 15. Bologna-Lecce domenica 124 h. 18. Como-Inter domenica 124 h. 20.45. Fiorentina-Lazio lunedì 134 h. 20.45. 33esima giornata di serie A: gli orari. Sassuolo-Como venerdì 174 h. 18.30. Inter-Cagliari venerdì 174 h. 20.45. Udinese-Parma sabato 184 h. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, decisi gli anticipi e i posticipi: ecco tutti gli orari dalla 32esima alla 34esima giornata Articoli correlati Leggi anche: Anticipi e posticipi Serie A: gli impegni del Napoli dalla 32esima alla 34esima giornata Serie A, anticipi e posticipi della 27ª giornata: ufficiali le date e gli orari di tutti i match. Spicca Roma Juventus!Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo... Aggiornamenti e notizie su Serie A decisi gli anticipi e i... Temi più discussi: Rugby femminile, Serie A Élite: decisi gli accoppiamenti dei playoff. Napoli retrocede; La selezione delle qualificazioni online è terminata! Sono stati decisi i piloti degli eventi live del GTWS 2026!; Le sentenze dopo la serie A Giornata 28; Il Como 1907 fa visita al Venezia per avvicinarsi alla A. Lumezzane e Cesena si contendono il secondo posto. Serie A, Napoli-Parma 0-0: gli azzurri non si bloccano, terzo pareggio di filaIl recupero della 16ª giornata di Serie A tra Napoli e Parma produce uno 0-0 al Maradona, risultato che costringe gli azzurri a doversi accontentare del terzo pareggio consecutivo in campionato. Conte ... sportmediaset.mediaset.it Serie A, Fiorentina-Pisa 1-0: Kean decide il derby toscano al FranchiI viola agganciano Cremonese e Lecce, tirandosi fuori dalla zona retrocessione: nerazzurri a -9 dalla salvezza ... sportmediaset.mediaset.it Il giocatore più SOPRAVVALUTATO della Serie A attuale è... - facebook.com facebook Anticipi e posticipi dalla 32ª alla 34ª giornata di Serie A: quando gioca la #Juve con Atalanta, Bologna e Milan x.com