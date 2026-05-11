Da questa settimana partiranno i playoff scudetto della Serie A di basket 2026, con le partite che si svolgeranno fino alla finale. La fase dei quarti di finale si svolgerà nelle prossime giornate, seguita dalle semifinali e dalla finalissima. Le date precise delle partite saranno comunicati di volta in volta, con l’obiettivo di completare l’intero torneo entro la fine della stagione.

Ci siamo: dalla fine della settimana in cui siamo appena entrati ci saranno i playoff scudetto per la stagione 2025-2026. Un’annata abbastanza travagliata, va detto, per il basket italiano, e che vive forse mai come ora del binario che passa tra dentro e fuori dal campo, ma intanto si va a mettere in scena l’intero lotto delle partite che animeranno il prossimo mese e poco più. Tutte le serie si giocheranno al meglio delle 3 gare su 5. In alto nel tabellone troviamo una specie di derby cromatico, quello tra Virtus Bologna e Trento, la prima e l’ottava, ma anche un Venezia-Tortona che ha tutto per essere un duello di dimensioni importanti. Nella parte bassa, invece, la Germani Brescia, da seconda in classifica, pesca Trieste che ha ora senz’altro ancora maggiori motivi d’interesse per cercare di fare il meglio possibile in questi playoff.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario playoff Serie A basket 2026: le date dai quarti alla finale

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