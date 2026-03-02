Chiusure idriche programmate | ventuno Comuni con l' acqua razionata

In provincia di Chieti, ventuno Comuni sono ancora soggetti a chiusure idriche programmate per il razionamento dell'acqua. Le interruzioni sono state pianificate per garantire la distribuzione della risorsa in modo equilibrato e continuano a coinvolgere diverse località della zona. La situazione rimane sotto controllo, con interventi che interessano specifici momenti della giornata.

La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica: ecco le zone interessate fino a lunedì 9 marzo Sono tuttora ventuno i Comuni della provincia di Chieti dove è necessario procedere alle interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica. La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle chiusure serali che vanno da lunedì 2 a lunedì 9 marzo, salvo diversa disposizione. Si necessita, inoltre, di un intervento di interruzione della fornitura non differibile nei comuni di: Vacri, zona capoluogo, con chiusura dalle ore 21.30 di lunedì 2 marzo alle ore 6 del giorno... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Chiusure idriche programmate: 21 Comuni senz'acqua anche a CarnevaleLa Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle interruzioni idriche, serali e pomeridiane, fino a lunedì 23 febbraio Proseguono anche nella...