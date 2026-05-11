Il calciomercato vede il nome di un attaccante in scadenza con il suo attuale club, che ha dichiarato di non aver ancora deciso quale strada intraprendere. La sua situazione contrattuale scade a breve e tra le squadre interessate c’è anche il club milanese. In un’intervista, l’attaccante ha confermato di non aver ancora scelto il proprio futuro, lasciando aperte diverse possibilità.

Robert Lewandowski continua ad essere uno dei protagonisti principali anche, e sopratutto, fuori dal campo. Nella serata di ieri, il Barcellona si è laureato Campione di Spagna dopo aver battuto il Real Madrid 2-0. Il futuro del centravanti polacco, però, è tutto da scrivere. Nonostante la sua importanza, il suo futuro con la maglia blaugrana potrebbe presto finire: il contratto è in scadenza e, le varie ipotesi legate ad un possibile rinnovo, sembrano essere alquanto lontane. Tra le varie squadre interessate al centravanti, negli ultimi mesi è spuntato anche il Milan di Allegri, alla ricerca di un vero e proprio bomber. Il calciatore polacco, perciò, alla giornata di ieri ha voluto provare a far chiarezza su quello che è il suo futuro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Lewandowski sul suo futuro: “Ancora non so cosa farò”

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COLPO SHOCK DEL MILAN ,LEWANDOWSKY :ECCO LA VERITA

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