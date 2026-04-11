Calciomercato Milan possibile svolta per il futuro di Lewandowski? Ecco cosa succede

Durante il calciomercato estivo, l’attaccante polacco, in scadenza di contratto con il club catalano, ha attirato l’interesse di diverse società italiane e internazionali. Tra queste, ci sono Milan e Juventus, entrambe interessate a valutare un possibile trasferimento. Lewandowski ha ricevuto offerte da vari club, mentre il suo attuale contratto si avvicina alla scadenza. La situazione sul suo futuro rimane ancora da definire.

Sulle sue tracce, ad ogni modo, non soltanto rossoneri e bianconeri, ma anche una franchigia della Major League Soccer statunitense, i Chicago Fire e qualche club della Saudi Pro League. Quale futuro attenderà, dunque, Lewandowski? È ancora presto per saperlo. Il Barça vorrebbe acquistare un altro grande attaccante per l'annata 2026-2027. Ma, al contempo, vorrebbe anche trattenere Lewa. Calciomercato, Milan o Juve per Lewandowski? Intanto, la proposta arriva dal Barça Ecco perché, come rivelato dal 'Mundo Deportivo', l'agente di Lewandowski, Pini Zahavi, si è recato in settimana nella città catalana, incontrando i rappresentanti del Barcellona e incassando la proposta di rinnovo - annuale, con stipendio al ribasso - per il contratto del centravanti polacco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, possibile svolta per il futuro di Lewandowski? Ecco cosa succede Futuro Loftus-Cheek, svolta pazzesca in casa Milan: cosa succedeNovità importanti per quel che riguarda il futuro del centrocampista inglese classe ’96: ecco le ultimissime. Calciomercato Milan, Tare esce allo scoperto: «Rinnovo Maignan e Camarda, ecco cosa succede. Sull’acquisto di un nuovo difensore…»Calciomercato Milan, Tare esce allo scoperto: «Rinnovo Maignan e Camarda, ecco cosa succede.