Calciomercato Inter a destra spunta… Andy Diouf

Da ilprimatonazionale.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le ultime settimane si è parlato di un possibile trasferimento di un centrocampista francese nella rosa dell’Inter. La sua presenza in campo è stata limitata a poche occasioni, in cui è stato schierato come mezzala, e le sue prestazioni non sono state particolarmente convincenti. Le voci di mercato si sono fatte sempre più insistenti, anche se ancora nessuna ufficializzazione è stata comunicata dalle parti interessate.

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Nelle poche volte che l’abbiamo visto muoversi da mezzala San Siro ha rumoreggiato. Le prime apparizioni – va detto – non sono state il massimo della vita (calcistica). Da colpo di calciomercato a oggetto misterioso, l’Inter ha scoperto in vesti inaspettate il nuovo Andy Diouf. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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