Calciomercato Inter a destra spunta… Andy Diouf

Durante le ultime settimane si è parlato di un possibile trasferimento di un centrocampista francese nella rosa dell’Inter. La sua presenza in campo è stata limitata a poche occasioni, in cui è stato schierato come mezzala, e le sue prestazioni non sono state particolarmente convincenti. Le voci di mercato si sono fatte sempre più insistenti, anche se ancora nessuna ufficializzazione è stata comunicata dalle parti interessate.

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Nelle poche volte che l’abbiamo visto muoversi da mezzala San Siro ha rumoreggiato. Le prime apparizioni – va detto – non sono state il massimo della vita (calcistica). Da colpo di calciomercato a oggetto misterioso, l’Inter ha scoperto in vesti inaspettate il nuovo Andy Diouf. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, a destra spunta… Andy Diouf ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter, quale futuro per Andy Diouf? Calciomercato Inter LIVE: Frattesi verso l’addio, novità sul futuro di Dioufdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Argomenti più discussi: Pavard, il Marsiglia ha deciso: niente riscatto. L'Inter perde 15 milioni, ma ha un piano; Guidi consiglia l’Inter: Prendi questo top che è sul mercato: sposta, fa 20 gol facili; L'Inter guarda già avanti: dal sogno Nico Paz a Kone, i cinque possibili acquisti post Scudetto da regalare a Chivu; Bastoni, Palestra, Nico Paz: come potrebbe cambiare l'Inter per restare al top. Mercato Inter: Brooke Norton-Cuffy è il prescelto per la fascia destra! ? #NortonCuffy #Inter #Calciomercato #Tuttosport #Chivu #Oaktree #SerieA #InsideInter #SempreInter #ForzaInter #Lautaro173 #Scudetto #Dumfries x.com L'ultimo allenatore straniero a vincere la Serie A è stato José Mourinho (Portogallo) con l'Inter nel 2009/10. All'epoca, Chivu (Romania) era un giocatore della squadra che aveva vinto il treble con Mourinho. Oggi, Chivu alza di nuovo lo Scudetto nella sua stagi reddit