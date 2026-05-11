Calcio Prima Categoria | Calci salvo!

Il Calci ha concluso la stagione in Prima Categoria con una vittoria importante in trasferta contro Pieve Fosciana, decisiva per la permanenza nel campionato. La partita si è conclusa con il risultato di 0-1 ai tempi supplementari, permettendo alla squadra di mantenere la categoria anche quest’anno. La vittoria ha segnato la fine di un percorso caratterizzato da diverse sfide, con il risultato che ha deciso il destino del club nel massimo campionato regionale.

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Pisa 11 maggio 2026 – Stagione a dir poco memorabile per il Calci. La chiusura del cerchio l’ha data la vittoria della Prima Squadra a Pieve Fosciana, in trasferta, che ha regalato la permanenza in Prima Categoria (0 – 1 ai tempi supplementari). Un’annata dura, faticosa, difficile, sempre trascorsa sull’orlo della retrocessione, ma che alla fine ha dato la gioia desiderata. Un obbiettivo raggiunto a quattro minti dalla fine, nel quale il patron Simone Fermi ha dato molto, coadiuvato dal direttore sportivo Michele Andreoni. La prossima stagione sarà ancora Prima Categoria, insieme al Fornacette ed al retrocesso Urbino Taccola di Uliveto Terme. Ma il Calci è stato grandissimo protagonista a livello giovanile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Prima Categoria: Calci salvo! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Angry Cop Saves Son! Ultimate High Fall Strike With 100% Power KO! Notizie correlate Leggi anche: Prima categoria. Manita Codigorese, Ponte quasi salvo Prima Categoria: i rossoneri potrebbero ripartire dalla Terza. Ponte non ancora salvo. Portuense, nubi sul futuroIn Prima categoria termina con un pareggio il match del Copparo 2015, fermato sull’1-1 casalingo dalla Stella Rossa Casalborsetti. Argomenti più discussi: Scheda Antoniana - Prima Categoria Girone N Lombardia; Prima Categoria girone H: domenica 10/5 lo spareggio San Vittore - Collinello; Calcio. Dilettanti: Forcoli e Calci spareggi drammatici; Scheda Justinense - Prima Categoria Girone F Veneto. Ciao buone pomeriggio o sera una domanda per gli appassionati di calcio. Pensate che Maradona venga riconosciuto oggi solo come una leggenda per aver vinto il mondiale del '86 in Messico e per il famoso mano di dio? Vi leggo. reddit Calcio Prima categoria Play-off e Play-out. Torrenieri sconfitto! Finalissima tra Badesse e Scarlino. Bettolle, San Quirico e Acquaviva centrano la salvezzaSarà lo Scarlino ad affrontare il Badesse Monteriggioni nella finale dei play -off del Girone F: il Torrenieri di ... sport.quotidiano.net