Calcio Prima Categoria | Calci salvo!

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Calci ha concluso la stagione in Prima Categoria con una vittoria importante in trasferta contro Pieve Fosciana, decisiva per la permanenza nel campionato. La partita si è conclusa con il risultato di 0-1 ai tempi supplementari, permettendo alla squadra di mantenere la categoria anche quest’anno. La vittoria ha segnato la fine di un percorso caratterizzato da diverse sfide, con il risultato che ha deciso il destino del club nel massimo campionato regionale.

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Pisa 11 maggio 2026 – Stagione a dir poco memorabile per il Calci. La chiusura del cerchio l’ha data la vittoria della Prima Squadra a Pieve Fosciana, in trasferta, che ha regalato la permanenza in Prima Categoria (0 – 1 ai tempi supplementari). Un’annata dura, faticosa, difficile, sempre trascorsa sull’orlo della retrocessione, ma che alla fine ha dato la gioia desiderata. Un obbiettivo raggiunto a quattro minti dalla fine, nel quale il patron Simone Fermi ha dato molto, coadiuvato dal direttore sportivo Michele Andreoni. La prossima stagione sarà ancora Prima Categoria, insieme al Fornacette ed al retrocesso Urbino Taccola di Uliveto Terme. Ma il Calci è stato grandissimo protagonista a livello giovanile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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