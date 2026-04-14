Nel match di prima categoria, la squadra di Codigoro ha vinto 6-2 contro quella di Ponte, nel derby tra Copparo 2015 e Portuense. La formazione locale ha dominato l'incontro, lasciando i rivali a cinque punti dall'ultimo posto che permette di partecipare ai playoff. La partita si è conclusa con un risultato netto, senza particolari sussulti o sorprese.

Non c’è stata storia nel derby tra Copparo 2015 e Portuense. I rossoblù hanno regolato con un 6-2 tennistico i malcapitati rossoneri, piombati a -5 dall’ultimo posto valevole per i playoff. Se dalla parte del Copparo hanno fatto la differenza Cazzadore e Bonora, autori di una tripletta e una doppietta insieme alla rete di Secli nel finale, dall’altra parte Colombani si è dimostrato centravanti con l’innato fiuto della rete. Derby scoppiettante tra Bando e Quartesana: finisce 3-3, un risultato che fa felici entrambe le squadre. Per gli argentani reti di Fabiani, Rimondi e Di Masi, a cui hanno risposto per l’Olimpia le marcature di Curarati, Faggioli e Riccitiello.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Manita Codigorese, Ponte quasi salvo

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