calcio napoli bologna 2 3 azzurri irritanti

Il match tra il Napoli e il Bologna si è concluso con un risultato di 2-3, con gli azzurri che hanno recuperato due gol ma hanno subito il terzo nel finale. La partita, che avrebbe potuto garantire la qualificazione in Champions League, si è trasformata in una delusione. Il Napoli è passato in svantaggio di due reti, ha reagito segnando due volte, ma non è riuscito a evitare la sconfitta.

La partita che doveva essere della matematica certezza della qualificazione in champions diventa una delusione grandissima. Calcio Napoli non all’altezza della situazione superato da un Bologna tutt’altro che irresistibile. Troppo disattenti gli azzurri, con un pressing sterile e mai convinto. Al 10' il Bologna è già in vantaggio con Bernardeschi. Troppo spazio al laterale del Bologna che ha tutto il tempo di stoppare il pallone e superare Milinkovic. Il Calcio Napoli non entra in partita nemmeno dopo il vantaggio e per un tocco di Di Lorenzo in area l’arbitro al 31' concede il rigore al Bologna. Dal dischetto Orsolini fa 2-0. Solo adesso si vede il Calcio Napoli in campo: pressing più alto, più volglia dim stare in campo vicino all’avversario e con giocate più rapide.🔗 Leggi su 2anews.it

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