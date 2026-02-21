atalanta napoli bambini disabili e scuole calcio al posto dei tifosi azzurri il napoli lo fece nel 2014 con il verona

L’Atalanta ha deciso di sostituire i tifosi del Napoli con bambini, disabili e scuole calcio locali, a causa della chiusura del settore ospiti decisa dall’Osservatorio. La scelta mira a coinvolgere la comunità e garantire una presenza più inclusiva allo stadio. Nel 2014, il Napoli adottò una strategia simile, portando in campo giovani e gruppi locali contro il Verona. La partita di domenica vedrà un pubblico speciale al posto degli spettatori napoletani.

Atalanta-Napoli, scuole calcio, bambini con disabilità, ed associazioni del territorio. È la risposta dell’Atalanta a l settore ospiti chiuso ai napoletani da parte dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive. Lo scrive TuttoAtalanta “Per la sfida del 22 febbraio, fissata alle ore 15, è scattato il divieto assoluto di vendita dei biglietti per i residenti in Campania, con conseguente chiusura dello spicchio di Curva Sud. Il settore tradizionalmente riservato alla tifoseria avversaria. Una misura drastica, figlia delle tensioni che da tempo condizionano la gestione dell’ordine pubblico, ma che a questo giro non si tradurrà nell’ennesima e desolante macchia vuota sugli spalti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

