Calcio Napoli Lazio 0-2 Bruttissima prestazione degli azzurri

Nel match tra il Calcio Napoli e la Lazio, i biancocelesti si sono imposti con un risultato di 2-0. La squadra ospite ha segnato un gol per ciascun tempo, completando la vittoria con un calcio di rigore sbagliato. I numeri evidenziano la differenza tra le due squadre, con il Napoli che non ha mai tentato un tiro in porta durante l’intera partita.

Un gol per tempo ed un rigore sbagliato attestano la superiorità della Lazio. Incredibile il dato dei tiri in porta: il Calcio Napoli non ha mai tirato in porta. La sconfitta del Como a Sassuolo regala al Calcio Napoli la possibilità di blindare la posizione valida per la Champions in casa contro la Lazio. Nonostante la "voglia" di vedere Allison in campo, Conte continua dal primo minuto ad affidarsi ai Fab four. In difesa Beukema al posto di Juan Jesus. Questa la formazione del Calcio Napoli: Milinkovic, Beukema, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Lobotka, Anguissa, Politano, De Bruyne, Hojlund, Mc Tominay. Azionesulla destra della Lazio con Cancellieri che su cross basso di Taylor anticipa Spinazzola e supoera Milinkovic.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli Lazio 0-2. Bruttissima prestazione degli azzurri Lazio-Napoli, la doppia espulsione di Mazzocchi e Marusic Notizie correlate Leggi anche: Napoli-Lazio, la gara degli azzurri in diretta dal Maradona Napoli-Lazio 0-2, Cancellieri e Basic spengono i sogni scudetto degli azzurriNapoli, 18 aprile 2026 - Il Napoli per restare in qualche modo in scia all'Inter, ieri a valanga sul Cagliari, e per difendere la seconda posizione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Pronostico Napoli-Lazio quote e analisi sfida 33ª giornata Serie A; Napoli-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Serie A, Napoli-Lazio: pronostici, migliori quote e scommesse. Napoli-Lazio 0-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Napoli-Lazio di sabato 13 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Il Napoli crolla, la Lazio splende: 0-2 al Maradona, a segno Cancellieri e BasicI voti Fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Napoli-Lazio, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A ... fantacalcio.it Napoli-Lazio: rigore giusto, salva tutto Milinkovic-Savic Episodio chiave al 31’ del primo tempo, con la Lazio che ha la grande occasione per allungare ma trova un muro tra i pali. Il fallo nasce dal contatto di Stanislav Lobotka su Tijjani Noslin in area: calcio di r facebook SERIE A | In campo Napoli-Lazio. Segui la DIRETTA #ANSA x.com