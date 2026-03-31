La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di interrompere il rapporto con l'azienda che da oltre sessant’anni produceva le figurine della Nazionale italiana. Al suo posto, è stato siglato un nuovo accordo con un’altra società specializzata nel settore delle collezioni di figurine di calcio. La decisione riguarda esclusivamente la produzione e distribuzione delle figurine legate alla nazionale.

Per oltre sessant’anni il racconto della Nazionale italiana attraverso le figurine è stato legato a un nome preciso: Panini. Un marchio diventato nel tempo sinonimo stesso di album e collezionismo sportivo, capace di attraversare generazioni e trasformarsi in un’abitudine diffusa tra adulti e ragazzi. Dal 2035 questo rapporto si interromperà, almeno per quanto riguarda l’Italia, intesa come Nazionale. La Federazione italiana gioco calcio ha deciso di affidare a Topps, società del gruppo internazionale Fanatics, i diritti esclusivi legati ai prodotti collezionabili delle selezioni azzurre. La scelta riguarda lo sfruttamento commerciale dell’immagine di squadre, calciatori, allenatori e loghi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Figurine calcio, la Figc cambia partner: addio a Panini, accordo con Topps

Articoli correlati

Figurine, nel “ce l’ho, mi manca” di Gravina scompare Panini: la Figc affida l’album della Nazionale a un’azienda estera (per soldi)Un nome, un marchio, un mito nell’immaginario collettivo di adulti e piccini: l’album delle figurine è sempre stato Panini.

Leggi anche: Arriva la seconda edizione dell’album Panini “Calciatrici 2025-2026”, la raccolta di figurine interamente dedicata alle protagoniste del calcio femminile italiano

Aggiornamenti e notizie su Figurine calcio

Temi più discussi: Addio Panini: Figc vende le figurine della Nazionale all'azienda americana Topps; La Figc dice addio alle figurine Panini nazionali: via un simbolo, dentro il business globale; La Nazionale dice addio alle figurine Panini: dal 2035 gli album degli azzurri saranno prodotti da Topps. Il Fatto Quotidiano: La Figc non ha mostrato il contratto in consiglio federale; Le figurine dei campioni azzurri, l’album Panini passa di mano. La Figc lo affida (dal 2035) a Topps.

Le figurine dei campioni azzurri, l’album Panini passa di mano. La Figc lo affida (dal 2035) a ToppsLo storico marchio modenese accompagna da sempre il mondo del calcio raffigurando i giocatori . A quanto si apprende però il nuovo accordo sarebbe economicamente più vantaggioso ... msn.com

La federcalcio toglie l’album delle nazionali alla Panini: rivoluzione nelle figurineNon sarà più la Panini ha produrre gli album delle nazionali di calcio, la FIGC ha accettato l'offerta della Topps che dal 2035 avrà i diritti per lo ... fanpage.it

La fine di un'era Per oltre 60 anni, l'album delle figurine Panini è stato un simbolo identitario. La società, storicamente legata al calcio italiano, si trova però ora di fronte a un cambiamento radicale per il nostro Paese, la perdita di una vera e propria tradizion - facebook.com facebook

La Federcalcio rompe con Panini, addio alle figurine simbolo del calcio nostrano: l’album della Nazionale dal 2035 affidato agli americani di Topps, l’intesa tra polemiche e dubbi x.com