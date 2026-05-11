Calcio femminile le migliori italiane della ventunesima giornata di Serie A | super Robustellini Bonansea veterana

La ventunesima giornata del campionato di calcio femminile italiano si è conclusa con diverse protagoniste in evidenza. Tra le giocatrici più note, una ha segnato una doppietta, contribuendo alla vittoria della propria squadra, mentre un’altra ha raggiunto un traguardo importante in carriera. Sono state molte le azioni decisive e i gol che hanno caratterizzato questa giornata, evidenziando la crescita e la competitività del torneo.

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La Serie A 2025-2026 di calcio femminile si avvicina al termine. Lo scorso fine settimana si è infatti disputato il ventunesimo turno del massimo Campionato, contrassegnato da tanti scontri interessanti, a cominciare dal pirotecnico 3-3 che ha coinvolto Juventus (ora matematicamente in Champions) ed Inter, dalla bella vittoria della Lazio sulla Ternana e dal tris rifilato dalle neo Campionesse d’Italia della Roma in casa del Sassuolo. Ma quali sono state le giocatrici italiane a distinguersi maggiormente? Scopriamolo affidandoci alle statistiche fornite da OPTA per la Federazione Italiana Giuoco Calcio. LE MIGLIORI ITALIANE DELL’ULTIMA GIORNATA DI SERIE A.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, le migliori italiane della ventunesima giornata di Serie A: super Robustellini, Bonansea veterana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket femminile, le migliori italiane della ventunesima giornata di A1. Caloro manda Roseto ai playoffLa ventunesima giornata della Serie A1 femminile di basket regala i primi verdetti definitivi e incorona le italiane protagoniste del turno, decisive... Calcio femminile, le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A: Giugliano inventa, bene MonnecchiSi è da poco concluso un sedicesimo turno di non poca importanza nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Argomenti più discussi: Calcio femminile, le migliori italiane della ventesima giornata di Serie A. Giugliano mattatrice, bene Visentin; Calcio femminile oltre il confine: la squadra nordcoreana in Corea del Sud per la Champions; I migliori gol dei campioni d'Italia 2025/26 Streaming | DAZN IT; Serie C, il programma gare dei Play-Off e Play-Out.