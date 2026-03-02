basket femminile le migliori italiane della ventunesima giornata di a1 caloro manda roseto ai playoff

La ventunesima giornata del campionato di basket femminile di Serie A1 ha visto le squadre italiane protagoniste, con alcune già certe di qualificarsi ai playoff. La partita tra le squadre di vertice ha determinato le prime posizioni in classifica e l’esito di alcune sfide decisive. La giornata ha anche segnato il conclusione di alcune battaglie fondamentali nella corsa alle ultime posizioni playoff.

La ventunesima giornata della Serie A1 femminile di basket regala i primi verdetti definitivi e incorona le italiane protagoniste del turno, decisive nella corsa playoff. Nel penultimo atto della regular season brillano soprattutto Beatrice Caloro, trascinatrice di Roseto nello spareggio vinto 75-88 sul campo di Sassari con 16 punti e 6 assist, e Raelin Marie D’Alie, che con 14 punti e 5 assist guida San Martino di Lupari al successo pesantissimo in casa di Broni. Due prestazioni di leadership e concretezza che valgono la postseason per le rispettive squadre, in un fine settimana che ha visto mettersi in luce anche Cecilia Zandalasini con Schio e diverse altre azzurre capaci di lasciare il segno nel momento più delicato della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

