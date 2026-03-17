Calcio femminile le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A | Giugliano inventa bene Monnecchi

Si è appena conclusa la sedicesima giornata di Serie A femminile 2025-2026, con protagoniste alcune delle migliori calciatrici italiane. Tra le prestazioni più notevoli, Giugliano ha messo a segno un assist decisivo, mentre Monnecchi si è distinta per il suo contributo in campo. Il turno ha visto diverse giocatrici protagoniste di partite intense e risultati rilevanti.

Si è da poco concluso un sedicesimo turno di non poca importanza nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. In occasione dell’ultima giornata, ovvero la sedicesima, l’Inter ha approfittato del passo falso della Juventus, caduta al cospetto del Milan, oltre che soprattutto del pareggio della Roma in casa della Fiorentina per portarsi a -5 punti dopo aver espugnato senza particolari patemi il campo del Sassuolo. Ma quali sono state le giocatrici italiane che si sono maggiormente distinte? Scopriamolo servendoci del contributo delle statistiche OPTA fornite dalla FIGC. CALCIO FEMMINILE, LE MIGLIORI ITALIANE DELLA SEDICESIMA GIORNATA DI SERIE A. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A: Giugliano inventa, bene Monnecchi Articoli correlati Calcio femminile, le migliori italiane della decima giornata di Serie A. Giugliano decisiva, Giraldi saracinescaUna decima giornata di grande rilievo per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, contrassegnata dalla vittoria della capolista Roma, abile a... Calcio femminile, le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A: Beccari incontenibile, ottima BenedettiSiamo reduci da un turno particolarmente interessante nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Tutto quello che riguarda Calcio femminile Temi più discussi: WOMEN4FOOTBALL: LA FESTA DEL CALCIO FEMMINILE - AIC; Calcio femminile, le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A: Giugliano inventa, bene Monnecchi; Juventus Women, Cantore MVP della scorsa stagione: Vi svelo qual è stato il momento più bello; Women4Football, domani il calcio premia le migliori calciatrici 2024/25. Calcio femminile, le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A: Giugliano inventa, bene MonnecchiSi è da poco concluso un sedicesimo turno di non poca importanza nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. In occasione dell'ultima giornata, ovvero la ... oasport.it Women4Football premia le eccellenze del calcio femminile a FirenzeLa scelta di Firenze come sede della cerimonia non è casuale. L’assessora allo sport del Comune di Firenze ha ricordato che Firenze è stata importante per lo sviluppo del calcio femminile, anche ... it.blastingnews.com Sky tg24. . La nazionale femminile di calcio iraniana è giunta all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, in Malesia, per riprendere il viaggio di ritorno dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Asia. La squadra si trovava nella capitale malese dall’11 marzo, dopo - facebook.com facebook Calcio Femminile Italiano x.com