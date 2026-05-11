Calcio dilettanti il portiere segna all' ultimo secondo e porta l' Alberoro in finale playoff
Nel calcio dilettanti, una partita ha regalato un finale inaspettato quando il portiere ha segnato all’ultimo secondo, permettendo all’Alberoro di qualificarsi per la finale playoff. Le gare degli spareggi hanno suscitato emozioni intense, con momenti di tensione e adrenalina per le squadre coinvolte, sia nel percorso verso la promozione che in quello verso la retrocessione. La competizione continua a regalare sorprese e colpi di scena.
Emozioni forti nelle gare degli spareggi per la promozione e per la retrocessione dei campionati dilettanti. Sansovino-Grassina 0-2In Eccellenza la Sansovino ha vissuto una domenica amara sul neutro di Montevarchi. Gli arancioblu, in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine della.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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