LIVE Atalanta-Borussia Dortmund 2-0 Champions League calcio in DIRETTA | Zappacosta segna il secondo goal bergamasco Si deciderà tutto nel secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? L’arbitro fischia la fine del primo tempo! Si deciderà tutto nel secondo parziale. Le due squadre sono ora in equilibrio per quanto riguarda i goal. 44? Goal di Zappacosta! Bernasconi la mette in mezzo. Kobel ci mette i guanti butta la palla il più lontano possibile. C’è pronto il classe ’92 che calcia con il destro dal limite dell’area di rigore e grazie alla deviazione di Bensebaini trova la seconda rete bergamasca in questo match. 42? Atalanta che negli ultimi minuti si è fatta trovare in più occasioni sotto porta. I bergamaschi sembrano più pericolosi dei tedeschi quando provano l’affondo. 37? Ci prova ancora Zalewski! Hien si fa buona parte del campo, serve il polacco che dal limite dell’area di rigore calcia con il destro. 🔗 Leggi su Oasport.it

