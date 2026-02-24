Monte San Giovanni Campano esplosione in un’abitazione | 52enne grave sequestrato materiale pirotecnico artigianale

Un’esplosione in una casa di Monte San Giovanni Campano ha provocato gravi ferite a un uomo di 52 anni, a causa di materiale pirotecnico artigianale sequestrato. La deflagrazione si è verificata nella serata del 23 febbraio 2026 in località Chiaiamari, lasciando danni all’edificio e creando scompiglio tra i residenti. Le forze dell’ordine hanno ritrovato residui di fuochi d’artificio fatti a mano nelle vicinanze. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sora in località Chiaiamari: uomo elitrasportato al Gemelli, immobile sotto sequestro e artificieri impegnati nella bonifica Gravissima esplosione nella serata del 23 febbraio 2026 in località Chiaiamari, nel comune di Monte San Giovanni Campano. I Carabinieri della Compagnia di Sora sono intervenuti d’urgenza a seguito di una violenta deflagrazione che ha squarciato un locale attiguo a un’abitazione privata. Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe stata provocata dall’accensione di un artifizio pirotecnico da parte di un uomo del posto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Monte San Giovanni Campano, 64enne si ferisce con una motosega, elitrasportato al "Gemelli"Un incidente domestico si è verificato ieri pomeriggio a Monte San Giovanni Campano, coinvolgendo un uomo di 64 anni che si è ferito con una motosega.

Violento scontro in strada, feriti e mezzi distrutti al confine tra Monte San Giovanni Campano e Boville ErnicaNella serata di domenica 28 dicembre, si è verificato un grave incidente stradale tra Monte San Giovanni Campano e Boville Ernica, in provincia di Frosinone.

Monte San Giovanni Campano, 23 febbraio 2026 – Ore 20:00 circa – Militari della Compagnia di Sora e della locale stazione sono intervenuti in via Chiaiamari, presso un’abitazione privata, a seguito dell’esplosione di un artificio pirotecnico che ha gravement - facebook.com facebook