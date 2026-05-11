Apice sequestrato materiale pirotecnico allo stadio Zampelli
Prima dell'inizio della partita di Eccellenza allo stadio Perriello Zampelli, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli e sequestrato materiale pirotecnico. L'intervento è avvenuto in prossimità dell'area dello stadio, dove sono stati trovati e messi sotto sequestro diversi ordigni. Non si sono registrati altri incidenti o interventi durante le operazioni di controllo.
Apice, controlli allo stadio Perriello Zampelli: sequestrato materiale pirotecnico prima del match di Eccellenza. Apice, bonifica preventiva allo stadio prima della partita. Un importante intervento a tutela dell’ordine pubblico viene messo in atto ad Apice, nel Beneventano, dove i Carabinieri della Stazione locale sequestrano materiale pirotecnico all’interno dello stadio “Perriello Zampelli”. L’operazione avviene nel tardo pomeriggio di ieri, nell’ambito dei servizi di ordine pubblico predisposti in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato di Eccellenza tra USD Apice e Battipagliese Calcio. Lo stadio, situato lungo la Strada Provinciale 164, è sottoposto a un’attenta attività di controllo prima dell’afflusso delle tifoserie.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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