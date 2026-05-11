Apice sequestrato materiale pirotecnico allo stadio Zampelli

Prima dell'inizio della partita di Eccellenza allo stadio Perriello Zampelli, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli e sequestrato materiale pirotecnico. L'intervento è avvenuto in prossimità dell'area dello stadio, dove sono stati trovati e messi sotto sequestro diversi ordigni. Non si sono registrati altri incidenti o interventi durante le operazioni di controllo.

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