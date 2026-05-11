Calcio | a una settimana della retrocessione nel campionato di Promozione Massese il silenzio assordante di proprietà e Comune

A una settimana dalla retrocessione nel campionato di Promozione, la squadra non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali da parte della proprietà né del Comune. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata per spiegare la situazione o i prossimi passi. La squadra e i tifosi attendono ancora aggiornamenti ufficiali, mentre le attività sono ferme e il silenzio prosegue senza interventi pubblici.

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La prima settimana post retrocessione della Massese è trascorsa accompagnata da un silenzio "assordante". In primis del presidente Antonio Gerini che ha preferito ritirarsi sull’Aventino e prendersi del tempo prima di rilasciare dichiarazioni sul futuro che intende dare al massimo sodalizio calcistico cittadino. Ha fatto lo stesso l’amministrazione che in questo momento storico particolare dovrebbe fare non solo da garante ma da elemento propositivo per avvicinare nuovi investitori alla causa bianconera. Il quadro davanti al quale ci troviamo è desolante perché non trovare un imprenditore o un pool di impresari locali in grado di prendersi l’onore e l’onere di reggere le sorti della prima squadra della città è francamente sconcertante in un capoluogo di provincia che vanta oltre 65.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio: a una settimana della retrocessione nel campionato di Promozione. Massese, il silenzio assordante di proprietà e Comune ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ricordo di Giuseppe Salvia, il figlio: “Vergogna Comune di Napoli, silenzio assordante”Tempo di lettura: 3 minutiIeri cadeva il 45esimo anniversario dell’omicidio di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale, assassinato... San Severo: il gol del capitano nel giorno del suo compleanno vale la salvezza Calcio, campionato di PromozioneDi seguito un comunicato diffuso dal San Severo calcio: Una vittoria dal sapore speciale quella conquistata oggi tra le mura amiche. Argomenti più discussi: Calcio serie C, il Perugia si appresta ad entrare in una settimana chiave per il futuro; Calcio: Serie D posticipata di una settimana; Rinviata di una settimana la finale playout Chieti-Recanatese: erano già stati venduti quasi mille biglietti; Palmas Arborea, dal 15 al 20 giugno ritorna il Memorial Zio Elio di calcio a 5 - L'Unione Sarda.it. Dodici squadre, leggende del calcio, artisti e influencer pronti ad accendere i riflettori del Parco Gondar #Gallipoli, per una settimana no-stop (29 Giugno-5 Luglio) in cui sport e intrattenimento si trasformano nella competizione più iconica del sud Italia: #Kings - x.com x.com Perché un tycoon italiano non ha reclamato il Crown Jewel del Calcio? - Reddit reddit