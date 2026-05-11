Calci e pugni all'ex fidanzata arrestato figlio di un noto imprenditore casertano

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo, figlio di un noto imprenditore casertano, è stato arrestato a Verona per aver colpito ripetutamente l’ex fidanzata con calci e pugni. La vicenda riguarda un episodio di violenza che si è verificato nel capoluogo veneto, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo, di cui non sono stati resi noti altri dettagli, è stato trasferito in commissariato e dovrà rispondere delle accuse di aggressione.

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Luigi Luserta, proveniente da una famiglia molto nota nel settore delle cave, è stato arrestato a Verona. Lo scorso 5 aprile, in centro a Caserta, l'uomo avrebbe aggredito con violenza l'ex fidanzata. Il padre di Luserta era stato arrestato solo qualche settimana fa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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calci e pugni allCalci e pugni all’ex fidanzata, arrestato figlio di un noto imprenditore casertanoLuigi Luserta, proveniente da una famiglia molto nota nel settore delle cave, è stato arrestato a Verona. Lo scorso 5 aprile, in centro a Caserta, l’uomo avrebbe aggredito con violenza l’ex fidanzata. fanpage.it

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