Calabria ok ai soccorsi per i balneari | estesi i fondi per il maltempo

Nella regione Calabria sono stati approvati finanziamenti aggiuntivi per i soccorsi rivolti ai balneari colpiti dal maltempo. I fondi destinati a diversi comuni di Cosenza e Catanzaro sono stati ufficialmente estesi, consentendo un intervento più rapido per le attività balneari danneggiate. La gestione dei danni nella zona della Sibaritide subirà modifiche grazie a questa proroga, che permette di intervenire in modo più efficace.

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? Domande chiave Quali comuni di Cosenza e Catanzaro riceveranno finalmente i fondi?. Come cambierà la gestione dei danni per i balneari della Sibaritide?. Perché l'estensione dei soccorsi è vitale per la stagione estiva?. Chi potrà accedere concretamente alle risorse per riparare le strutture?.? In Breve Emendamento presentato da Angelo Brutto e Caputo per integrare legge regionale 172005.. Estensione ai danni meteorologici avvenuti tra l'11 e il 20 febbraio 2026.. Misure coinvolgono aree di Sibaritide, Corigliano-Rossano, Cassano allo Ionio e Trebisacce.. Domenico Giannetta sottolinea la necessità di risposte rapide per il settore balneare..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria, ok ai soccorsi per i balneari: estesi i fondi per il maltempo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calabria: proroga automatica per i balneari dopo il maltempoUna proposta di legge regionale presentata da Domenico Giannetta punta a modificare le regole per le concessioni marittime in Calabria, introducendo... Balneari Calabria, per il 2026 lidi colpiti da maltempo potranno cambiare areaNei Comuni calabresi colpiti dal maltempo, solo per la stagione 2026, gli stabilimenti balneari che non sono in condizioni di fruire dell'area...