In Calabria, una proposta di legge regionale, presentata da un rappresentante dell’ente, mira a modificare le norme sulle concessioni marittime. La proposta prevede una proroga automatica delle autorizzazioni per gli stabilimenti balneari, ma solo in presenza di una verifica sulla scarsità della spiaggia. La modifica riguarda quindi le modalità di rinnovo delle concessioni in relazione alle risorse costiere.

Una proposta di legge regionale presentata da Domenico Giannetta punta a modificare le regole per le concessioni marittime in Calabria, introducendo un meccanismo che lega la proroga degli stabilimenti balneari alla verifica della scarsità della risorsa spiaggia. Il testo prevede che i Comuni costieri debbano certificare l’assenza di scarsità e interesse transfrontaliero per attivare automaticamente il rinnovo dei contratti esistenti. Questa iniziativa nasce come risposta diretta ai danni causati dal maltempo nei mesi di gennaio e febbraio 2026, con l’obiettivo di garantire l’amortamento degli investimenti necessari al ripristino delle strutture turistiche danneggiate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: proroga automatica per i balneari dopo il maltempo

