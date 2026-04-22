In alcuni Comuni della Calabria, colpiti da maltempo, gli stabilimenti balneari avranno la possibilità di spostarsi in un'altra area per la stagione 2026. La legge prevede che, se l'area demaniale concessa risulta danneggiata o non accessibile, i titolari potranno chiedere una nuova concessione in una zona diversa. Questa disposizione riguarda esclusivamente l'anno 2026 e interessa i lidi delle zone interessate dai danni.

Nei Comuni calabresi colpiti dal maltempo, solo per la stagione 2026, gli stabilimenti balneari che non sono in condizioni di fruire dell'area demaniale concessa, poiché danneggiata o non accessibile, potranno ottenere una concessione in un'altra zona. E' quanto dispone una proposta di legge approvata, all'unanimità, dalla IV Commissione Ambiente e territorio del Consiglio regionale della Calabria. Il testo, del consigliere Giuseppe Mattiani (Lega Salvini Calabria), precisa che si tratta dei Comuni inseriti "nelle ordinanze emanate in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 26012026" e la possibilità si concretizza "ove le condizioni territoriali lo permettano" e "fermo restando il rispetto di alcune condizioni".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Balneari Calabria, per il 2026 lidi colpiti da maltempo potranno cambiare area

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