Fortitudo ciliegina sulla torta al PalaDozza | Juvi Cremona battuta 73-62 Caja | Orgoglioso di questo gruppo

La Fortitudo Bologna ha vinto l'ultima partita casalinga della stagione regolare contro Cremona con il punteggio di 73-62. La squadra ha concluso l'incontro con una vittoria che ha chiuso il campionato in modo positivo. Il tecnico ha espresso soddisfazione per il rendimento del gruppo durante l'incontro. La partita si è svolta al PalaDozza, con la formazione di casa che ha mantenuto il vantaggio fino al termine.