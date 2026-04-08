Fortitudo ciliegina sulla torta al PalaDozza | Juvi Cremona battuta 73-62 Caja | Orgoglioso di questo gruppo
La Fortitudo Bologna ha vinto l'ultima partita casalinga della stagione regolare contro Cremona con il punteggio di 73-62. La squadra ha concluso l'incontro con una vittoria che ha chiuso il campionato in modo positivo. Il tecnico ha espresso soddisfazione per il rendimento del gruppo durante l'incontro. La partita si è svolta al PalaDozza, con la formazione di casa che ha mantenuto il vantaggio fino al termine.
La Flats Service Fortitudo Bologna non intende abbassare la guardia e, nell'ultimo appuntamento casalingo della stagione regolare, supera la Ferraroni Juvi Cremona con un solido 73-62. Una vittoria che consolida ulteriormente il fortino del PalaDozza (16 successi su 17 gare interne) e regala. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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