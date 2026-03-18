Il mondo del tennis osserva con attenzione la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due giocatori che stanno attirando l’interesse di appassionati e addetti ai lavori. I risultati ottenuti sui campi dimostrano che questa rivalità potrebbe durare a lungo, dividendo il pubblico tra chi fa il tifo per uno e chi per l’altro. La competizione si sta facendo sempre più intensa e seguita.

I risultati sul campo e una rivalità che potrebbe durare per molto molto tempo. Il mondo del tennis si divide fra chi sostiene Jannik Sinner e chi invece sta dalla parte di Carlos Alcaraz. L’italiano o lo spagnolo? A fotografare la situazione in una chiacchierata con i media americani è stato uno degli allenatori di Sinner, Darren Cahill. L’australiano ha affermato: “Penso che questa rivalità sia stata benefica per tutti, soprattutto considerando che con la generazione d’oro dei Big 4, Novak Djokovic che continua a compiere imprese, e Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray che si sono ritirati, il fatto che due giocatori abbiano preso il loro posto e stiano cercando di colmare il vuoto che hanno lasciato è stato fantastico per tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, Darren Cahill: “Sinner-Alcaraz? Il tennis ha bisogno di questa rivalità ma…”

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