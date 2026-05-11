Nella parte bassa del tabellone degli Internazionali d’Italia 2026, prosegue la serie di eliminazioni delle teste di serie, con altre tre uscite dalla competizione. Jannik Sinner, che oggi affronta l’australiano Alexei Popyrin, si trova in un percorso sempre più alterato dalla perdita di giocatori di rilievo. La situazione rende più incerto il cammino del tennista italiano nel torneo.

Prosegue la morìa di teste di serie nella parte bassa del tabellone degli Internazionali d’Italia 2026, quella presidiata da Jannik Sinner, atteso oggi dalla sfida contro l’australiano Alexei Popyrin. Uno scenario che, turno dopo turno, sta ridisegnando gli equilibri del draw romano e che potrebbe spalancare all’altoatesino un percorso ben diverso da quello ipotizzato alla vigilia. In caso di vittoria, infatti, Sinner si troverebbe di fronte un avversario tutt’altro che pronosticabile alla partenza del torneo: Andrea Pellegrino. Il pugliese, protagonista della sorpresa di giornata, ha eliminato il numero 22 del ranking mondiale Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6(8), 6-1, conquistando così un posto negli ottavi di finale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cadono altre tre teste di serie nel tabellone di Sinner: cammino sempre più stravolto

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