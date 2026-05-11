A Cadoneghe, sono stati presentati un esposto ad Arpav e alla Provincia riguardo alla presenza di rifiuti nell'area comunale. La questione solleva il dubbio su chi abbia effettivamente la responsabilità di mantenere quell'area pulita. Il sindaco ha accusato l’opposizione di aver contribuito al degrado, senza fornire dettagli specifici. La situazione ha suscitato discussioni tra le forze politiche locali.

? Punti chiave Chi ha davvero la responsabilità della pulizia di quell'area abbandonata?. Perché il sindaco accusa l'opposizione di aver causato il degrado?. Cosa riveleranno i rilievi di Arpav e della Provincia di Padova?. Come si può risolvere un problema accumulato da oltre dieci anni?.? In Breve Concessione area a un'autofficina limitrofa avvenuta nel 2011 con scadenza nel 2015.. Immagini Google Earth del 2015 mostrano già veicoli accatastati e copertoni nel sito.. Sindaco Schiesaro cita problematiche pregresse su occupazioni irregolari e campi rom ereditate.. Arpav e Provincia di Padova devono verificare violazioni ambientali per taniche e scarti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cadoneghe, rifiuti nell’area comunale: esposto ad Arpav e Provincia

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