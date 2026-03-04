Solofra rifiuti pericolosi nell’area industriale | denunciato imprenditore

Un imprenditore è stato denunciato a Solofra dopo il sequestro di uno stabilimento di 8.000 metri quadrati nell’area industriale. La polizia ha scoperto che all’interno della struttura venivano gestiti illegalmente rifiuti speciali e amianto, e sono stati trovati materiali pericolosi abbandonati. L’intervento si è concluso con il sequestro dell’impianto e l’identificazione di pratiche non autorizzate.

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, insieme ai colleghi della Stazione territoriale e al personale tecnico dell'ARPAC, hanno concluso un'attività investigativa mirata a contrastare l'inquinamento del fiume Sarno. Le verifiche hanno portato alla denuncia di un 50enne del posto, amministratore unico di una società con sede nel polo industriale di Solofra. Dagli accertamenti è emerso che la società non aveva eseguito né la bonifica dell'area né lo smaltimento di circa 60 metri cubi di rifiuti.