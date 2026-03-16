Muore cadendo dagli scogli | tragedia durante la vacanza aveva 24 anni

Una ragazza di 24 anni ha perso la vita a Riomaggiore, nelle Cinque Terre, cadendo dagli scogli durante una vacanza. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 16 marzo 2026, in una delle località più note della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvarla. La dinamica dell’evento è ancora sotto indagine.

Riomaggiore, 16 marzo 2026 – Tragedia durante una vacanza. Una ragazza di 24 anni è morta cadendo dagli scogli a Riomaggiore, una delle zone più suggestive delle Cinque Terre, sulla costa ligure. La ragazza, di origini polacche, era in vacanza con i genitori. Da capire i motivi della caduta. I soccorsi sono scattati subito, con l’arrivo di 118 e vigili del fuoco. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano, troppo gravi i traumi riportati nella caduta. Sotto choc la famiglia che era con lei. Sono adesso i carabinieri a indagare sulla vicenda. Un’altra tragedia era accaduta lo scorso luglio sulla via dell’Amore, a Manarola. Un ragazzo australiano di 26 anni perse la vita cadendo da un sentiero a picco sul mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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