Iran Trump-Merz alla Casa Bianca | attacchi a Spagna e Regno Unito mentre la guerra andrà avanti
Il 3 marzo alla Casa Bianca si è tenuto un incontro tra l'ex presidente americano e il cancelliere tedesco, programmato da tempo. Durante la visita, sono stati affrontati temi legati alla situazione internazionale, con particolare attenzione alle tensioni tra Iran, Spagna e Regno Unito. La discussione si è concentrata sulle recenti azioni di questi paesi e sulla prospettiva di un proseguimento della guerra.
(Adnkronos) – Era un incontro programmato da tempo quello fra Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, questo martedì 3 marzo, alla Casa Bianca. Tuttavia questo faccia a faccia – il primo del presidente americano con un leader straniero dall'inizio della guerra israelo-americana contro l'Iran – ha assunto un valore completamente nuovo, finendo per.
Trump riceve Merz alla Casa Bianca: «L’Iran non ha più aviazione, marina e difesa aerea». Poi minaccia la Spagna: «Taglieremo gli scambi commerciali»«L’Iran non ha più Marina, aviazione né difese aeree: le abbiamo completamente distrutte».
Leggi anche: “Abbiamo ucciso Khamenei, ma la guerra andrà avanti”. Trump esulta, ma l’Iran promette di vendicarsi con “una forza mai usata prima”
Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore
Merz da Trump: sostegno a operazione in Iran ma danni per economieWashington DC, 3 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ospita il tedesco Friedrich Merz per la sua prima visita con un leader straniero da quando si è unito a Israele negli at ... askanews.it
Trump contro la Spagna dopo il 'no' sull'Iran: Governo Sanchez terribile, stop accordi commercialiStoccata anche a Starmer durante il punto stampa alla Casa Bianca: Non è Winston Churchill... Dopo l'attacco all'Iran, Donald Trump coglie l'occasione di un punto stampa con il Cancelliere tedesco M ... adnkronos.com
Nel pieno della crisi iraniana, il Presidente #Trump riceve alla Casa Bianca il Cancelliere tedesco #Merz e commenta l'atteggiamento dei Paesi europei. "La Germania è stata ottima. Non sono contento invece dell'atteggiamento del Regno Unito riguardo alla - facebook.com facebook
Merz America Great Again Addio alla linea autonoma di Merkel: dall’Ucraina al Medio Oriente, il cancelliere tedesco si comporta come un vassallo di Trump. Così la Germania perde sempre più peso internazionale x.com