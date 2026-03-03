Iran Trump-Merz alla Casa Bianca | attacchi a Spagna e Regno Unito mentre la guerra andrà avanti

Il 3 marzo alla Casa Bianca si è tenuto un incontro tra l'ex presidente americano e il cancelliere tedesco, programmato da tempo. Durante la visita, sono stati affrontati temi legati alla situazione internazionale, con particolare attenzione alle tensioni tra Iran, Spagna e Regno Unito. La discussione si è concentrata sulle recenti azioni di questi paesi e sulla prospettiva di un proseguimento della guerra.