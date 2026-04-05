Un drone Triton è decollato da una base in Italia e si trova al centro di un'operazione di salvataggio in Iran. Secondo quanto riferito, il velivolo avrebbe avuto il compito di recuperare un pilota americano disperso dopo l’abbattimento di un caccia F-15. La presenza e il ruolo del drone non sono stati ufficialmente confermati, mentre le autorità militari non hanno fornito ulteriori dettagli sulla missione.

Roma, 5 aprile 2026 – Un drone Triton partito da Sigonella e che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell’ operazione di salvataggio del pilota americano disperso in Iran dopo l’abbattimento del caccia F-15 sul quale era in missione. E’ quanto emergerebbe in base a una ricostruzione di Itamilradar, piattaforma di informazione indipendente specializzata nel monitoraggio del traffico aereo e navale militare. Iran, i pasdaran rivendicano di aver colpito un altro aereo americano Un dettaglio non da poco se si considera che la questione coinvolge la base Nato di Sigonella è stata al centro dell’attenzione pubblica dopo che il ministro Crosetto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il mistero del drone Triton decollato da Sigonella “per salvare il pilota Usa del caccia abbattuto in Iran”

Leggi anche: Iran, abbattuto caccia USA. Nessuna notizia del pilota

Iran, gli Usa recuperano il pilota del caccia abbattuto: una devastante prova di forza"Lo abbiamo trovato! Cari concittadini americani, nelle ultime ore le forze armate statunitensi hanno portato a termine una delle operazioni di...

Temi più discussi: Il mistero del drone cinese abbattuto dall'Iran a Shiraz, a chi apparteneva e quale missione stava svolgendo; Giornalista Usa Shelley Kittleson rapita a Baghdad ma è mistero sulla liberazione, per quali media lavora; Jet supersonici, svelato il mistero del rumore estremo in atterraggio; Cosa sappiamo del misterioso drone navale Usa alla deriva dopo una missione nel Mar Nero.

Drone Usa da Singonella, «ruolo nelle ricerche del pilota disperso in Iran». La missione del Triton con il transponder spentoI sistemi di tracciamento aereo hanno rilevato nelle ultime ore una missione classificata come «di particolare interesse» condotta da un drone della US Navy decollato dalla ... ilmessaggero.it

Il mistero del drone cinese abbattuto dall'Iran a Shiraz, a chi apparteneva e quale missione stava svolgendoL'Iran ha abbattuto un drone cinese Wing Loong II. La domanda che viene spontanea è: chi lo stava utilizzando e perché si trovava in ... msn.com

#DonaldTrump ha definito "un miracolo di Pasqua" il salvataggio del pilota Usa, "un colonnello molto stimato" facebook

#DonaldTrump ha definito "un miracolo di Pasqua" il salvataggio del pilota Usa, "un colonnello molto stimato" x.com