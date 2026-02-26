Un drone cinese si traveste da cargo russo e da caccia inglese Ecco perché

Recentemente sono stati individuati droni cinesi che si mimetizzano tra veicoli militari di diversi paesi, tra cui un cargo russo e un caccia britannico. Si tratta di apparecchi che assumono l’aspetto di modelli già noti, creando confusione tra le varie flotte. Questa strategia di inganno viene utilizzata per motivi di intelligence e sorveglianza.

Un drone a lungo raggio cinese ha compiuto diverse missioni camuffandosi tramite transponder da velivoli di altre nazioni. Secondo gli analisti, questi sono test di carattere operativo per un impiego in situazioni di crisi. L’obiettivo non sarebbe quello di ingannare i radar, ma di rallentare il processo decisionale avversario Un aereo da cargo (sanzionato) dell’aviazione bielorussa, un caccia Typhoon della Royal Air Force e un aereo da trasporto nordcoreano. Sono almeno ventitre, dall’agosto del 2025, i voli compiuti “sotto falsa identità” dall’aeromobile corrispondente al codice identificativo YILO4200, ovvero un drone cinese a lungo raggio Wing Loong 2. 🔗 Leggi su Formiche.net

