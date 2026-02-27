Richiama il Cup ma è una truffa | Asugi lancia l' allarme

Un messaggio che invita a contattare urgentemente il Cup Centro Unico Polivalente al numero 893 893 30941 è stato diffuso, ma si tratta di una truffa. L’azienda Asugi ha lanciato un allarme, specificando che si tratta di un tentativo di raggiro attraverso una comunicazione apparentemente affidabile. Nessun contatto ufficiale ha diffuso quell’invito, che nasconde intenti fraudolenti.

"Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici Cup Centro Unico Polivalente al numero 893 893 30941", un messaggio apparentemente innocuo e credibile, che nasconde però un raggiro. Lo comunica Asugi, mettendo in guardia gli utenti sulla nuova versione della truffa attraverso sms in cui si.