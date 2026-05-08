Conte torna sugli anni del Covid ero d' accordo col Green Pass ma non col vaccino obbligatorio agli over 50

Giuseppe Conte ha ripercorso i mesi più difficili della pandemia, ricordando le restrizioni e le misure adottate. Ha confermato di essere favorevole all’introduzione del Green Pass, ma si è opposto all’obbligo di vaccinazione per gli over 50. Durante un intervento pubblico, ha parlato delle decisioni prese in quegli mesi e delle sue opinioni sui provvedimenti sanitari adottati dalle autorità.

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A sei anni di distanza, Giuseppe Conte è tornato a parlare dell’epidemia da Covid, periodo in cui era il presidente del Consiglio. In particolare, rivela di essere stato d’accordo sulla scelta di introdurre il Green Pass ma avrebbe evitato il vaccino obbligatorio agli over 50, scelta avvenuta durante il governo Draghi che il politico sosteneva: “Secondo me ha rotto un po’ il patto, lì ci ho visto dell’accanimento”. Covid, Giuseppe Conte parla di green pass e vaccini Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei, Giuseppe Conte ha parlato delle scelte fatte dopo l’arrivo del Covid. “Quando io sono andato via è venuta la stagione del Green Pass con Draghi e addirittura poi dell’obbligo vaccinale over 50”, ha spiegato.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Conte torna sugli anni del Covid, "ero d'accordo col Green Pass ma non col vaccino obbligatorio agli over 50" Notizie correlate Falso vaccino Covid, Pippo Franco rinviato a giudizio con moglie, figlio e altre 15 persone per non essersi piegato al Green PassL’inchiesta della procura di Roma ha coinvolto un totale di 18 persone, accusate di "falso in atto pubblico". Restò col braccio paralizzato dopo il vaccino anti Covid: risarcito con un assegno a vita dallo Stato italianoRestò paralizzato a un braccio dopo aver fatto il vaccino antivCovid della Pfizer-BioNTech, quello obbligatorio.