La procura di Roma ha rinviato a giudizio Pippo Franco, sua moglie, suo figlio e altre 15 persone nell’ambito di un’indagine su un presunto falso vaccino Covid. Le accuse riguardano il reato di

L’inchiesta della procura di Roma ha coinvolto un totale di 18 persone, accusate di "falso in atto pubblico". Al medico di base, anch'egli imputato, viene contestato l'aver inserito informazioni false nel sistema sanitario regionale attestando vaccinazioni mai eseguite Il provvedimento del Tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Falso vaccino Covid, Pippo Franco rinviato a giudizio con moglie, figlio e altre 15 persone per non essersi piegato al Green Pass

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pippo Franco

Temi più discussi: Pippo Franco rinviato a giudizio, falsi certificati medici per avere il green pass; Certificato Covid falso per ottenere il Green Pass, Pippo Franco rinviato a giudizio con moglie e figlio; Falsi certificati medici per avere il green pass: Pippo Franco e altre 18 persone a giudizio; Finse il vaccino per ottenere il Green Pass: Pippo Franco a processo.

Falsi certificati medici attestanti la vaccinazione anti-Covid per ottenere il Green Pass: Pippo Franco rinviato a giudizioPippo Franco è stato rinviato a giudizio insieme alla moglie e al figlio per il caso dei falsi certificati medici attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-Covid, che sarebbero stati rilasciati a partir ... nursetimes.org

Certificato Covid falso per ottenere il Green Pass, Pippo Franco rinviato a giudizio con moglie e figlioPippo Franco, la moglie e il figlio sono stati rinviati a giudizio per il certificato falso del vaccino contro il Covid per ottenere il Green Pass. virgilio.it

Pippo Franco è stato rinviato a giudizio insieme alla moglie e al figlio per il caso dei falsi certificati medici attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-Covid, che sarebbero stati rilasciati a partire dall’estate 2021 per ottenere il Green Pass, all’epoca indispensabile - facebook.com facebook