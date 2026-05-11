Bus Lucera-San Severo pendolari chiedono la fermata alla stazione | Così nessun cittadino sarà penalizzato
Un gruppo di pendolari che utilizzano il servizio di autobus tra Lucera e San Severo ha richiesto di inserire una fermata presso la stazione ferroviaria locale. La richiesta mira a migliorare l’accessibilità e facilitare gli spostamenti quotidiani, sostenendo che questa modifica non penalizzerebbe nessuno. La questione ha sollevato diverse discussioni tra coloro che usano regolarmente il servizio, evidenziando un crescente malcontento nei confronti delle attuali fermate.
A Lucera cresce il fronte del dissenso tra i cittadini che quotidianamente si servono dei collegamenti Sita Sud per raggiungere il comune di San Severo. Al centro della protesta, l'assenza di una fermata presso la stazione ferroviaria del comune federiciano. Attualmente la fermata principale è.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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