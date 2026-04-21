Strada Lucera-San Severo choc automobilisti e pendolari alzano la voce | Qui rischiamo ogni giorno

Una delle principali strade provinciali della Capitanata, che collega Lucera a San Severo, è al centro di nuove proteste dopo che automobilisti e pendolari hanno denunciato di dover affrontare ogni giorno situazioni di pericolo a causa delle condizioni del manto stradale. La strada, molto frequentata e strategica per i collegamenti tra i due centri, continua a presentare problemi che rendono difficile il viaggio quotidiano.