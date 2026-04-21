Strada Lucera-San Severo choc automobilisti e pendolari alzano la voce | Qui rischiamo ogni giorno
Una delle principali strade provinciali della Capitanata, che collega Lucera a San Severo, è al centro di nuove proteste dopo che automobilisti e pendolari hanno denunciato di dover affrontare ogni giorno situazioni di pericolo a causa delle condizioni del manto stradale. La strada, molto frequentata e strategica per i collegamenti tra i due centri, continua a presentare problemi che rendono difficile il viaggio quotidiano.
Una delle arterie più trafficate e strategiche della Capitanata torna al centro delle polemiche. La strada provinciale che collega Lucera a San Severo, due centri importanti, popolosi e nevralgici, versa ancora in condizioni critiche. Una situazione "non più tollerabile” per un gruppo di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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