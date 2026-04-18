Viaggio da incubo in bus sulla tratta Brescia-Roma | Sedili rotti e cambio tratta senza preavviso

Un viaggio in autobus sulla tratta tra Brescia e Roma si è trasformato in un’esperienza difficile per alcuni passeggeri. Secondo quanto riferito, i sedili erano rotti e le condizioni igieniche a bordo erano considerate scadenti. Inoltre, il cambio di tratta è stato effettuato senza alcun preavviso, creando ulteriori disagi per chi viaggiava. La situazione è stata descritta da alcuni passeggeri intervistati da Fanpage.

Sedili rotti, condizioni igieniche disdicevoli e un cambio tratta che non è stato comunicato: è quanto raccontato a Fanpage.it da Elisa, una donna che ha viaggiato con pullman sulla tratta Brescia-Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it

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