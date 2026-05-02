Silvia Salis e gli insulti social | Chi mi ha dato della p*****a pagherà soldi in beneficenza

Una donna ha dichiarato che chi l'ha insultata sui social dovrà pagare. Ha specificato che il risarcimento, di circa 5 mila euro, sarà destinato in beneficenza. La vicenda riguarda commenti offensivi rivolti a lei sui social network, e lei ha annunciato di aver definito l'accordo per il risarcimento. La donna ha anche affermato che chi le ha rivolto l'insulto pagherà per quanto fatto.

(Adnkronos) – "Chi mi ha dato della p*****a sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il risarcimento di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti nei miei confronti sui social media. È l'ora di far capire un messaggio molto chiaro: chi diffonde odio sui social deve essere punito. L'odio va trasformato in bene". Così la sindaca di Genova Silvia Salis sui social. "Per questo ho deciso che la somma versata dal primo 'leone da tastiera' vada in beneficenza al centro antiviolenza Mascherona, all'associazione Per Non Subire Violenza e a Casa Pandora Margherita Ferro.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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