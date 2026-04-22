Giuseppina Di Foggia sceglie l’Eni | rinuncia alla buonuscita milionaria

Giuseppina Di Foggia ha deciso di rinunciare all’indennità di fine rapporto prevista per il suo ruolo di amministratrice delegata e direttrice generale di Terna. La scelta è stata annunciata in un momento in cui si è resa disponibile a collaborare con la presidenza di Eni. La sua decisione riguarda un importo definito “milionario” e rappresenta un cambio di incarico nel settore energetico.

Giuseppina Di Foggia rinuncia all’indennità “milionaria” di fine rapporto da amministratrice delegata e direttrice generale di Terna per mettersi a disposizione e rendersi utile alla presidenza di Eni. La decisione è stata formalizzata con una comunicazione della società, che ha reso noto come la manager abbia manifestato la disponibilità a sottoscrivere un accordo per la rinuncia. Terna ha precisato che «diffonderà ulteriori comunicazioni al completamento delle procedure previste dalla normativa e nel pieno rispetto dei principi di corporate governance». Leggi anche Partecipate, ecco le nomine: confermati Descalzi e Cattaneo, a Leonardo arrivano Macrì e Mariani.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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