buoni pasto oltre i 7 euro per i dipendenti pubblici con il nuovo ccnl funzioni centrali

È stato annunciato che i buoni pasto destinati ai dipendenti delle amministrazioni centrali pubbliche potrebbero superare la soglia di 7 euro. La modifica riguarda il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) delle Funzioni Centrali, che prevede un aumento del valore dei ticket mensili. Al momento, non sono ancora state definite le modalità di attuazione di questa novità.

I buoni pasto dei dipendenti pubblici delle amministrazioni centrali potrebbero presto valere più di 7 euro. Nella bozza del contratto collettivo 2025-2027 viene inserita la possibilità di superare la soglia dei 7 euro, ferma dal 2012. I buoni pasto e la soglia dei 7 euro. La questione è ora al tavolo tra Aran e sindacati e potrebbe essere inserita nel prossimo confronto sulla legge di Bilancio. Il punto che riguarda i buoni pasto è l’ articolo 33 della bozza del contratto delle Funzioni centrali. Il testo recita così: Le amministrazioni determinano il valore del buono pasto, in misura non inferiore a 7 euro giornalieri, nei limiti di legge e delle risorse previste nei rispettivi bilanci per tale finalità.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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