Buon onomastico Sara oggi 20 aprile immagini di auguri da condividere sui social

Oggi, 20 aprile, si celebra Santa Sara di Antiochia, una figura nota per aver deciso di far battezzare i suoi figli nonostante il divieto imposto dal marito e le disposizioni dell’Impero romano. Questa giornata è anche un'occasione per inviare auguri di buon onomastico a chi porta il suo nome, con immagini e messaggi da condividere sui social. La ricorrenza richiama la sua scelta di fede e il suo coraggio di fronte alle restrizioni dell’epoca.

Oggi, 20 aprile, si festeggia Santa Sara di Antiochia che, contravvenendo al volere del marito ed alle disposizioni imperiali romane, decise di far battezzare i figli in segno di rispetto della sua profonda fede cristiana. Viene venerata come santa e martire della Chiesa Cattolica. Il burrascoso viaggio ad Alessandria d’Egitto per salvare i figli. Figlia di una famiglia benestante, andò in sposa ad un alto ufficiale impegnato nelle persecuzioni dei cristiani. Decise di far battezzare i figli ad Alessandria d’Egitto, lontano da Antiochia, dove viveva una prosperosa comunità di cristiani che non erano stati eccessivamente vessati dalle persecuzioni.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Sara oggi 20 aprile, immagini di auguri da condividere sui social Notizie correlate Buon onomastico Ida oggi 13 aprile, immagini di auguri da condividere sui socialSi festeggia oggi, 13 aprile, la Beata Ida di Boulogne, conosciuta anche come Beata Ida di Lorena. Leggi anche: Buon onomastico Anastasia oggi 15 aprile, immagini di auguri da condividere sui social Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 20 APRILE 2026. Buon San Francesco, oggi 4 ottobre 2025/ Frasi e immagini per l’onomastico, pensieri e scatti specialiSi celebra oggi, 4 ottobre 2025, San Francesco d’Assisi, il celebre santo nato appunto nella nota località umbra nel 1182, che viene considerato uno dei santi più rappresentativi della storia. ilsussidiario.net AUGURI SANT’ANNA, OGGI 26 LUGLIO 2025/ Tante frasi per un buon onomastico: Una giornata speciale…Tra i santi più sentiti e celebrati dalla tradizione cattolica, sicuramente Sant’Anna occupa un posto in primissimo piano con l’onomastico che si celebra ogni anno proprio nella giornata di oggi – ... ilsussidiario.net