A Sofia si è tenuta la Cat Show Expo, una manifestazione internazionale dedicata ai gatti. Alla competizione hanno partecipato circa 150 felini provenienti da diversi Paesi, tra cui Bulgaria, Romania, Grecia, Serbia, Turchia, Italia e Israele. La manifestazione ha visto i gatti esibirsi in varie categorie di bellezza e caratteristiche. La gara ha attirato appassionati e addetti ai lavori da più nazioni.

A Sofia si è svolta la Cat Show Expo, manifestazione internazionale che ha riunito circa 150 gatti provenienti da Paesi come Bulgaria, Romania, Grecia, Serbia, Turchia, Italia e Israele. Migliaia i visitatori presenti per assistere alla competizione. L’evento ha ospitato allevatori, giudici ed esperti internazionali, impegnati nella valutazione di decine di razze feline durante le finali del ‘ Best in Show ‘. Il premio del pubblico è andato ad Archie, un Maine Coon di otto anni. Spazio anche ai temi legati al benessere animale, all’alimentazione e all’allevamento responsabile. Tra i protagonisti anche Morianne Shadow, una rara gatta Sphynx ‘Chimera’, caratterizzata da una particolare anomalia genetica.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bulgaria, la competizione di bellezza per gatti: 150 felini si contendono il titolo

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Saranno 35 i Paesi in gara, con tre ritorni attesi da tempo: Bulgaria, Moldavia e Romania rientrano infatti nella competizione dopo alcuni anni di assenza. Austria, Italia, Francia, Germania e Regno Unito accederanno direttamente alla finale x.com

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